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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Fehmarn
Motoryacht gerät am Festland in Brand

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmittag (07.05.2026) geriet ein Motorboot in dessen Winterlager in Burgstaaken auf Fehmarn während durchgeführter Arbeiten im Bereich des Motors in Brand. Ein 30-Jähriger, der die Arbeiten übernommen hatte, verletzte sich leicht.

Um 11.55 Uhr fing eine Motoryacht im Winterlager in Burgstaaken auf Fehmarn Feuer, während ein 30-Jähriger Arbeiten am Motorraum ausführte. Der Mann versuchte, den Brand mittels eines Handfeuerlöschers zu löschen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr übernahmen anschließend die Löscharbeiten.

Der 30-Jährige erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung fuhr ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. An der Motoryacht entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizeistation Oldenburg. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittler von einem technischen Defekt infolge der Arbeiten am Motorraum aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Malwine Stolzenwald - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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