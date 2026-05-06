Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Polizeiliche Abschlussmeldung zur Regionalligapartie zwischen dem VfB Lübeck und dem VfB Oldenburg

Lübeck (ots)

Am 20. Spieltag der Regionalliga Nord trafen am Mittwochabend (06.05.2026) der VfB Lübeck und der VfB Oldenburg aufeinander. Rund 3100 Fans verfolgten die friedliche Partie auf der Lübecker Lohmühle. Nach dem Schlusspfiff kurz vor 21 Uhr entschied der VfB Lübeck das Spiel für sich und gewann mit 3:1. Rund um das Stadion begleitete die Polizeidirektion Lübeck mit einem verstärkten Kräfteansatz die Sportveranstaltung.

Vor, während und nach dem Spiel, kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Aus polizeilicher Sicht verlief das Geschehen auf der Lübecker Lohmühle in erster Linie sportlich und friedlich.

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