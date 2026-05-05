Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Einbruch in Kindertagesstätte

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen (03.05.2026) stellte eine Zeugin einen Einbruch in die Kindertagesstätte "Drachennest" im Hochschulstadtteil in Lübeck fest und alarmierte die Polizei. Nach derzeitigem Sachstand drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude ein. Gegenstände entwendeten sie nicht, jedoch entstand an einer Zugangstür und an technischem Musikequipment erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten schweren Falls des Diebstahls und Verdachts der Sachbeschädigung.

Am vergangenen Donnerstag (30.04.2026) hatten die Kinder und Mitarbeitenden das Gebäude in der Paul-Ehrlich-Straße verschlossen und unbeschädigt hinterlassen. Festgestellt wurde der Einbruch dann am frühen Sonntagnachmittag (03.05.2026).

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der mehrstöckigen KiTa im Hochschulstadtteil und verursachten dabei nicht unerheblichen Sachschaden. Ferner beschädigten sie in einem Gruppenraum technisches Musikequipment. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die Schadenshöhe auf knapp 1500 Euro.

Noch am Sonntagnachmittag (03.05.2026) sicherten die Polizeibeamten Spuren und Hinweise am Tatort. Diese werden jetzt ausgewertet und untersucht. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck. Zeugen, denen am vergangenen Maiwochenende verdächtige Personen im Bereich der Kindertagesstätte aufgefallen sind werden gebeten, sich bei der Lübecker Kriminalpolizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 zu melden.

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