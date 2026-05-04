Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Verkehrsunfall - Acht verletzte Fahrgäste nach Gefahrenbremsung in Linienbus

Lübeck (ots)

Am 2. Mai kam es in der Schwartauer Allee in Lübeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrgäste eines Linienbusses verletzt wurden. Auslöser war eine Gefahrenbremsung welche durch einen bislang unbekannten Fahrradfahrer verursacht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am Samstagvormittag (02.05.26) befuhr ein Linienbus gegen 09:30 Uhr die Schwartauer Allee stadteinwärts in Richtung Fackenburger Allee, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keiner Berührung zwischen dem Bus und dem Fahrrad.

Infolge des abrupten Bremsmanövers stürzten mehrere Fahrgäste im Bus und verletzten sich. Insgesamt wurden acht Personen verletzt , davon sieben leicht. Ein 64-jähriger Mann im Bus erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Fahrradfahrer, welcher seine Fahrt ohne zu stoppen fortsetzte, wird laut Zeugenangaben als männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt und mit Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll eine kurze schwarze Hose sowie eine schwarze Brille getragen haben.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen ihn aufgrund des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Lübeck unter der Rufnummer: 0451-131 6245 oder per E-Mail an: ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de zu melden.

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