Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Mit Kleinkraftrad gestürzt
Gummersbach (ots)
Am Freitag (27. März) wollte ein 17-Jähriger aus Bergneustadt gegen 11:20 Uhr in Dieringhausen mit seinem Kleinkraftrad von dem Parkplatz einer Schule auf die Ernst-Zimmermann-Straße abbiegen. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.
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