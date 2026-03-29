POL-GM: Mit Kleinkraftrad gestürzt

Gummersbach (ots) - Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden am Freitag (27. März) zwei Personen leicht verletzt. Gegen 14:15 Uhr war ein 23-jähriger Gummersbacher mit seinem Mercedes-Sprinter in Rebbelroth auf der Kölner Straße in Richtung Derschlag unterwegs. In Höhe eines Lebensmittelmarktes fuhr er auf den Dacia eines 55-Jährigen aus Gummersbach auf, der verkehrsbedingt warten musste. Durch ...

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