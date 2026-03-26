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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe hatten es auf Diesel abgesehen

Morsbach (ots)

In der Nacht von Montag (23. März) auf Dienstag war eine Baustelle in der Straße "Flockenberg" das Ziel von Kriminellen. Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr stahlen sie Dieselkraftstoff aus dem Tank eines abgestellten Baggers und einem weiteren Treibstoffbehälter. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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