POL-GM: Kleintransporter aufgebrochen

Reichshof (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung L336/Kölner Straße wurde am Mittwoch (25. März) eine Person leicht verletzt. Gegen 19:45 Uhr wollte ein 73-jähriger Marienheider mit seinem VW T-Roc von der Kölner Straße auf die L336 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Fabia eines 58-Jährigen aus Reichshof, der auf der bevorrechtigten L336 in Richtung Denklingen unterwegs war und nach ...

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