Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kleintransporter aufgebrochen
Waldbröl (ots)
In der Nacht von Dienstag (24. März) auf Mittwoch brachen Unbekannte zwischen 22 Uhr und 7 Uhr einen Kleintransporter auf, der auf einem Parkplatz in der Friedenstraße stand. Aus dem Fahrzeug stahlen die Unbekannten mehrere Werkzeuge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kries@polizei.nrw.de entgegen.
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