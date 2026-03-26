Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher entkommen ohne Beute
Gummersbach (ots)
Zwischen 7:50 Uhr und 09:50 Uhr hebelten Kriminelle am Mittwochmorgen (25. März) die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Vollmerhauser Straße auf. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen entkamen die Einbrecher ohne Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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