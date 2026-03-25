Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Engelskirchen (ots)

Am Mittwoch (25. März) wurden bei einem Frontalzusammenstoß auf der L302 fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Gegen 12:44 Uhr fuhr eine 80-jährige Wipperfürtherin mit ihrem Nissan auf der L302 von Blumenau in Richtung Kaltenbach. Auf einer Kuppe, unweit der Einmündung nach Feckeslberg, kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß die 80-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 30-jährigen Marienheiders zusammen. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein vorab angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Der Marienheider, seine 32-jährige Beifahrerin und seine zwei mitfahrenden Kleinkinder (ein und zwei Jahre alt) kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Unfallaufnahmeteam der Oberbergischen Polizei unterstützte bei der Unfallaufnahme und sicherte Spuren. Die L302 ist in Höhe der Unfallstelle zurzeit (14:20 Uhr) noch voll gesperrt.

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