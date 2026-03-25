Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Roller entwendet
Gummersbach (ots)
Einen schwarzen Roller der Marke Peugeot haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag (23. / 24 März) gestohlen. Der Roller mit dem Kennzeichen 329OAT war zur Tatzeit zwischen 17 Uhr und 04:45 Uhr auf einem Mieterparkplatz in der Heiler Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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