Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Roller entwendet

Gummersbach (ots)

Einen schwarzen Roller der Marke Peugeot haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag (23. / 24 März) gestohlen. Der Roller mit dem Kennzeichen 329OAT war zur Tatzeit zwischen 17 Uhr und 04:45 Uhr auf einem Mieterparkplatz in der Heiler Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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