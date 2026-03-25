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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Roller entwendet

Gummersbach (ots)

Einen schwarzen Roller der Marke Peugeot haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag (23. / 24 März) gestohlen. Der Roller mit dem Kennzeichen 329OAT war zur Tatzeit zwischen 17 Uhr und 04:45 Uhr auf einem Mieterparkplatz in der Heiler Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.03.2026 – 09:15

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    Morsbach (ots) - Zwischen 20 Uhr am Sonntag (22. März) und 18:30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte eine Rüttelplatte von einem Grundstück in der Talstraße gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

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  • 24.03.2026 – 09:00

    POL-GM: Einbrecher entkommen mit Bargeld

    Nümbrecht (ots) - Zwischen 8 Uhr und 11:15 Uhr hebelten Unbekannte am Montag (23. März) die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Scheffenkamp" auf. Die Kriminellen stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

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