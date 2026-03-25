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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rüttelplatte von Grundstück gestohlen

Morsbach (ots)

Zwischen 20 Uhr am Sonntag (22. März) und 18:30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte eine Rüttelplatte von einem Grundstück in der Talstraße gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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