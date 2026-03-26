Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Reichshof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung L336/Kölner Straße wurde am Mittwoch (25. März) eine Person leicht verletzt. Gegen 19:45 Uhr wollte ein 73-jähriger Marienheider mit seinem VW T-Roc von der Kölner Straße auf die L336 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Fabia eines 58-Jährigen aus Reichshof, der auf der bevorrechtigten L336 in Richtung Denklingen unterwegs war und nach links auf die Kölner Straße abbiegen wollte. Der Reichshofer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Auto des 73-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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