FW-HH: Hamburg (ots) - Bombenentschärfung in Hamburg Neuhof

Hamburg Neuhof, Nippoldstraße, 10.02.2026, 20:30

Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg fand am heutigen Nachmittag bei gezielten Sondierungsarbeiten am Fuß der Köhlbrandbrücke eine 500 Pfund schwere Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg. Zur Vorbereitung der Entschärfung des Blindgängers sperrte die Polizei in Absprache mit dem Kampfmittelräumdienst ab 19:30 Uhr die Köhlbrandbrücke für die Dauer des Einsatzes. Standardmäßig löste das Lagezentrum der Feuerwehr Hamburg zur Information und dem Schutz der Bevölkerung das modulare Warnsystem MoWaS aus. Im Radius von 500 Metern mussten umliegende Betriebe für die Zeit der Maßnahmen ihre Produktion anpassen, Evakuierungen von Betriebsangehörigen oder Anwohnern waren nicht erforderlich. Nach erfolgreicher Entschärfung 21:00 Uhr gab der Kampfmittelräumdienst Entwarnung und transportierte den Blindgänger ab. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Kampfmittelräumdienstes im Einsatz für Hamburg.

