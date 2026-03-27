POL-GM: Tresor aus Wohnung gestohlen

Morsbach (ots) - In der Nacht von Montag (23. März) auf Dienstag war eine Baustelle in der Straße "Flockenberg" das Ziel von Kriminellen. Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr stahlen sie Dieselkraftstoff aus dem Tank eines abgestellten Baggers und einem weiteren Treibstoffbehälter. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

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