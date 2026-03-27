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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tresor aus Wohnung gestohlen

Engelskirchen (ots)

Zwischen Dienstag (24. März, 13 Uhr) und Donnerstag (11 Uhr) sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Auel" eingebrochen. Dort entwendeten Sie einen Tresor samt Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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