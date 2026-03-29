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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Gummersbach (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden am Freitag (27. März) zwei Personen leicht verletzt. Gegen 14:15 Uhr war ein 23-jähriger Gummersbacher mit seinem Mercedes-Sprinter in Rebbelroth auf der Kölner Straße in Richtung Derschlag unterwegs. In Höhe eines Lebensmittelmarktes fuhr er auf den Dacia eines 55-Jährigen aus Gummersbach auf, der verkehrsbedingt warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Mitsubishi eines 44-jährigen Gummersbachers geschoben, der vor dem 55-Jährigen stand. Er und der 44-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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