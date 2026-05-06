Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt/Ostholstein Busfahrer bei Auseinandersetzung mit Fahrgästen verletzt worden

Lübeck (ots)

Dienstagmittag (05.05.2026) sollen zwei Brüder einen Busfahrer mit Schlägen und Tritten am ZOB in Neustadt verletzt haben. Einer der Jugendlichen soll zuvor ein gefälschtes Ticket vorgezeigt und deshalb vom Busfahrer zum Aussteigen aufgefordert worden sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und weiterer Delikte.

Ein 36-jähriger Busfahrer hätte sich am Dienstag gegen 12.35 Uhr an der Haltestelle Bahnhof in Neustadt von einem Fahrgast beim Einsteigen die Fahrkarte vorzeigen lassen. Der Ostholsteiner hätte erkannt, dass es sich beim vorgezeigten Ticket um eine Fälschung gehandelt hätte. Er hätte den 18-jährigen Iraker aufgefordert, den Bus zu verlassen und wäre dazu vom Fahrersitz aufgestanden und vor den Sichtschutz getreten. Der 18-Jährige hätte dann den Busfahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Außerhalb des Busses wäre es weitergegangen als der 16-jährige Bruder des Irakers dazu gekommen wäre und seinerseits dem Busfahrer mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben soll. Beide Brüder hätten weiter auf den 36-Jährigen eingeschlagen und als er zu Boden gegangen wäre auch auf ihn eingetreten.

Ein 24-Jähriger bemerkte die Auseinandersetzung und forderte die beiden jungen Männer auf, von dem Busfahrer abzulassen. Die beiden Brüder kamen dem nach.

Zwischenzeitlich waren die Polizei und der Rettungsdienst verständigt worden und erschienen vor Ort. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Busfahrer in ein Krankenhaus. Polizeibeamte führten vor Ort erste Befragungen durch und sicherten Spuren.

Der Anfang der Auseinandersetzung in dem Bus selbst ist noch nicht gänzlich bekannt. Die Polizei sucht weitere Zeugen aus dem Bus oder dem Bereich des ZOB, die dazu Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04561/6150 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell