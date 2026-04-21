Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Achtung vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter im Raum Mayen!!!

Mayen (ots)

Zur Zeit kommt es gehäuft zu Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamter, die angeben, von der Polizei in Mayen anzurufen. Es wird vorgegeben, dass in der Nachbarschaft ein Einsatz stattfand und man Einbrecher festgenommen habe. Die Polizei in Mayen führt zur Zeit keine solcher Anrufe durch und wird auch niemanden auffordern, sein Hab und Gut an die Polizei zu übergeben, damit dies vor Einbrechern "sicher" sei.

Bitte in solchen Fällen das Gespräch sofort beenden und auflegen!!!

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