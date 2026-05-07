Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Feuer bei Strandkorbvermietung

Lübeck (ots)

Donnerstagnacht (07.05.2026) brannten mehrere Strandkörbe und eine Hütte der Strandkorbvermietung in Timmendorfer Strand, Ortsteil Niendorf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um Brandstiftung handeln.

Ein Spaziergänger, der gegen 02.15 Uhr mit seinem Hund an der Strandpromenade in Timmendorfer Strand, Orteil Niendorf unterwegs war, bemerkte den Brand bei einer Strandkorbvermietung und informierte die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr stellte fest, dass vermutlich drei Strandkörbe und eine Holzhütte brannten und löschten diese ab.

Beamte des Kriminaldauerdienstes nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Brand dürfte auf einer Terrasse neben der Hütte ausgebrochen sein. Dort standen neben den Strandkörben auch noch verschiedene Sitzmöbel. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 10.000 Euro.

Hinweise auf Personen, die sich um 02.15 Uhr herum bei der Strandkorbvermietung aufgehalten haben, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der 0451/220750 entgegen.

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