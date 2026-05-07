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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Gertrud
Unbekannter Täter zerkratzt Auto auf Supermarktparkplatz

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (04.05.2026) parkte eine Autofahrerin ihren Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wesloer Landstraße in Lübeck. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, entdeckte sie mehrere Kratzer. Polizeibeamte des 3. Polizeireviers Lübeck leiteten Ermittlungen ein und suchen jetzt nach Zeugen.

Um 15.40 Uhr stellte eine 34-Jährige ihren Audi Q5 in schwarz in einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Wesloer Landstraße 50 in Lübeck St. Gertrud ab. Als sie nur etwa zehn Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer mit einer Länge von bis zu 50 cm an der rechten Fahrzeugseite fest. Es ist von einem Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich auszugehen.

Polizeibeamte des 3. Polizeireviers Lübeck leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung ein und suchen nach Zeugen. Personen, die die Tat beobachtet oder am Montagnachmittag eine auffällige Person im Bereich des Supermarktparkplatzes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0451 131-6345 oder per E-Mail unter ed.luebeck.prev03@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Malwine Stolzenwald - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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