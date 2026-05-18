Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu, A 81

Landkreis Freudenstadt) Auto kippt im Baustellenbereich auf die Seite (17.05.2026)

Eutingen im Gäu - A 81 (ots)

Durch einen Fahrfehler ist am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen Horb und Rottenburg ein Auto im Baustellenbereich verunfallt. Ein 44-jähiger Volvo-Fahrer verlor wegen einer Ablenkung kurzzeitig die Kontrolle über seinen Wagen und stieß am Beginn einer Baustelle gegen einen Aufpralldämpfer. Dadurch kippte der Volvo auf die linke Seite und schlitterte so etwa 100 Meter weit, eher er auf dem linken Fahrstreifen liegen blieb. Der Aufpralldämpfer gegen den er fuhr blockierte indes den rechten Fahrstreifen, so dass die Autobahn zeitweise vollständig blockiert war. Im Auto verletzten sich durch den Vorfall zwei Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren leicht. Der Schaden am Volvo beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

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