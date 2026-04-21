POL-PIZW: Unfallflucht am Krankenhaus
Zweibrücken (ots)
Ein schwarzer Kia Sportage wurde am Montagmittag beschädigt. Der Wagen stand zwischen 13:55 Uhr und 14:30 Uhr vor dem Haupteingang des Krankenhauses in der Kaiserstraße auf einer nicht zum Parken gekennzeichneten Fläche. Während der Abwesenheit der Fahrerin beschädigte ein anderer, bislang unbekannter, Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug auf der linken Seite. Der Schaden beträgt circa 500,- Euro.
Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei den Ermittlern zu melden. |pizw
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