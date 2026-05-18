POL-KN: (KN-Petershausen) Eingangstüren des "Konstanzer-Landmarkt" beschädigt (17./18.05.2026)
KN-Petershausen (ots)
Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben Unbekannte die Eingangstüren des "Konstanzer-Landmarkt" in der Friedrichstraße beschädigt. Die Kosten für die erforderliche Reparatur dürften bei rund 4.000 Euro liegen.
Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.
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