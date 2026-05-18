Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Industriegebiet) Einbruch in Firma in der Max-Stromeyer-Straße (18.05.2026)

KN-Industriegebiet (ots)

In der Nacht auf Montag ist ein Unbekannter in einen Betrieb in der Max-Stromeyer-Straße eingebrochen. Gegen kurz nach 2 Uhr machte sich der Täter gewaltsam an einem Fenster der Prüfmittelbau Firma zu schaffen und gelangte so in die Innenräume, wo er mehrere Kisten durchwühlte. Durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestört, flüchtete er daraufhin durch eine Zauntür an der Ostseite des Gebäudes. Vermutlich stieg er dort in einen wartenden schwarzen oder dunkelblauen Kombi, der anschließend in Richtung Innenstadt davonfuhr.

Zu dem Einbrecher ist lediglich bekannt, dass er männlich und dunkel gekleidet war. Zudem trug er eine Kapuze.

Zeugen, die in den frühen Nachtstunden Verdächtiges im Bereich des betroffenen Betriebs beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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