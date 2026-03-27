Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Einbruch in Firmengebäude; Buchholz (Aller)/A 7: Unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

26.03.2026 / Einbruch in Firmengebäude

Essel: Unbekannte begaben sich in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen auf das Gelände einer Firma in der Fillpackstraße in Essel. Dort brachen sie gewaltsam eine Plexiglasfüllung aus einem Rolltor heraus und gelangten durch die entstandene Öffnung in das Gebäude. Die Täter verließen das Tatobjekt schließlich ohne Diebesgut. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

26.03.2026 / Unter Drogeneinfluss

Buchholz (Aller)/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, einen 49-jährigen Mann, der mit seinem Auto auf der A 7 in Richtung Hannover unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich schlussendlich heraus, dass der 49-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Opiate. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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