Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Erneut in Sporthalle eingedrungen

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Heidekreis (ots)

26.03.2026 / Erneut in Sporthalle eingedrungen

Munster: Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, ein Oberlicht der Sporthalle der Haupt- und Realschule Munster und verschafften sich so erneut Zutritt zum Gebäude.

Bereits am Wochenende zuvor war es zu einem unbefugten Eindringen in dieselbe Sporthalle gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6242426). Dieses Mal stiegen die Täter unter Zuhilfenahme einer mitgebrachten Teleskopleiter über das eingeworfene Oberlicht in das Gebäude ein.

Die verwendete Leiter wurde am Tatort zurückgelassen.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Leiter oder kann Hinweise zu deren Herkunft geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

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