POL-HK: Munster: Erneut in Sporthalle eingedrungen
Heidekreis (ots)
26.03.2026 / Erneut in Sporthalle eingedrungen
Munster: Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, ein Oberlicht der Sporthalle der Haupt- und Realschule Munster und verschafften sich so erneut Zutritt zum Gebäude.
Bereits am Wochenende zuvor war es zu einem unbefugten Eindringen in dieselbe Sporthalle gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6242426). Dieses Mal stiegen die Täter unter Zuhilfenahme einer mitgebrachten Teleskopleiter über das eingeworfene Oberlicht in das Gebäude ein.
Die verwendete Leiter wurde am Tatort zurückgelassen.
Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Leiter oder kann Hinweise zu deren Herkunft geben?
Hinweise nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
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