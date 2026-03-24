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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Eindringen in Sporthalle; Dorfmark: Autos nicht gegen Wegrollen gesichert; Munster: Leichtverletzter nach Unfall

Heidekreis (ots)

23.03.2026 / Eindringen in Sporthalle

Munster: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in die Sporthalle der Haupt- und Realschule Munster ein. Die Täter öffneten zum Einstieg gewaltsam ein Dachfenster und verschafften sich so unbefugt Zutritt. Im Inneren wurden nach ersten Erkenntnissen diverse Sportgeräte aufgebaut und offensichtlich benutzt. Anschließend verließen die Eindringlinge die Halle über eine Notfalltür. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Bereich der Sporthalle nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

23.03.2026 / Autos nicht gegen Wegrollen gesichert

Dorfmark: Am Montagmorgen kam es im Bereich von Dorfmark gleich zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Fahrzeuge jeweils nicht gegen das Wegrollen gesichert waren.

Zunächst rollte gegen 08:30 Uhr ein unbesetztes Auto in der Hauptstraße im Dorfmarker Ortskern rund 150 Meter die Fahrbahn hinab und kollidierte schließlich mit einer Hauswand. Die 50-jährige Verursacherin hatte den Wagen kurz zuvor abgestellt, ohne ihn gegen das Wegrollen zu sichern. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Etwa zwei Stunden später sicherte ein 40-jähriger Mann sein Auto ebenfalls nicht gegen das Wegrollen, als er das Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz zwischen Vierde und Dorfmark verließ. Das führerlose Auto rollte daraufhin gegen einen dort abgestellten Transporter. Dessen 33-jähriger Insasse wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

23.03.2026 / Leichtverletzter nach Unfall

Munster: Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der Bundesstraße 71, zwischen Hötzingen und Alvern, bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der junge Mann kam gegen 19:00 Uhr kurz vor der Kreuzung am Hermannseck nach einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet das Auto mit der rechten Fahrzeugseite auf eine Schutzplanke. Nach einigen Metern gelangte das Fahrzeug wieder vollständig auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Der 21-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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