Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Tödlicher Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Heidekreis (ots)

27.03.2026 / Tödlicher Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Soltau: Am Donnerstagabend kam es gegen 21:20 Uhr am Bahnhof in Soltau zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem sich der beteiligte Fahrzeugführer anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand querte ein 41-jähriger Mann die Fahrbahn in Richtung der Bahngleise, als ein Transporter in Richtung Walsroder Straße fuhr und mit dem Fußgänger kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der 41-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Transporter entfernte sich nach Zeugenangaben mit erhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle und bog nach rechts in die Walsroder Straße in Richtung Ortsausgang ab.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen weißen Transporter handeln. Das Fahrzeug dürfte Beschädigungen an der Fahrzeugfront, möglicherweise auf der rechten Seite, aufweisen. Zudem könnte ein schwarzer Teil des Unterbodenschutzes im Motorraum oder im Bereich des Radkastens fehlen.

Darüber hinaus befand sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte noch eine weitere männliche Person mit einer reflektierenden Jacke am Unfallort, die sich unverzüglich in Richtung Bahnhof entfernt haben soll. Diese Person könnte wichtige Hinweise zum Unfallgeschehen geben und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizeiinspektion Heidekreis bittet dringend um Hinweise:

- Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben?

- Wer hat zur fraglichen Zeit einen beschädigten weißen Transporter gesehen?

- Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen?

- Wer kann Hinweise zu der männlichen Person mit reflektierender Jacke geben?

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

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