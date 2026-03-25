Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Lagerhalle; Soltau: Ladendiebstahl und weitere Straftaten

Heidekreis (ots)

24.03.2026 / Einbruch in Lagerhalle

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Dienstag kam es kurz nach Mitternacht zu einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Sanitärunternehmens in der Gustaf-de-Laval-Straße im Gewerbegebiet in Bad Fallingbostel. Die unbekannten Täter entwendeten diverse Kupferteile. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

24.03.2026 / Ladendiebstahl und weitere Straftaten

Soltau: Am frühen Dienstagabend beobachtete eine Zeugin eine 41-jährige Frau bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Westerfeld in Soltau. Nach der Tat entfernte sich die Ladendiebin zunächst mit einem Auto vom Tatort und konnte im Rahmen der Fahndung in Höhe des Südsee-Camps in Wietzendorf durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis angehalten werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurde das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Zudem fanden die Einsatzkräfte Medikamente sowie gefälschte Medikamentenrezepte. Die Frau aus dem Landkreis Celle gab zudem falsche Personalien an. Da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Medikamenten sowie möglicherweise Betäubungsmitteln stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen die 41-Jährige wurden mehrere Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen Ladendiebstahls, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts der Urkundenfälschung sowie wegen der Angabe falscher Personalien.

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