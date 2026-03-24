POL-HK: Bispingen: Manipulation an Schrankenanlage eines Bahnübergangs - Zeugen gesucht
Heidekreis (ots)
22.03.2026 / Manipulation an Schrankenanlage eines Bahnübergangs - Zeugen gesucht
Bispingen: Am Sonntag kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr zu einer Manipulation an der Schrankenanlage eines Bahnübergangs zwischen Grevenhof und Schwindebeck (Kreisstraße 4).
Unbekannte betätigten auf bislang unbekannte Weise mehrfach die Anlage, wodurch sich die Schranken sowie das Rotlicht wiederholt ein- und ausschalteten. Der Täter verließ schließlich den Bereich, während die Schranken geschlossen waren.
Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.
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