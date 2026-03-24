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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Angriff auf eine Frau im Richard-Fröhlich-Weg - Sonderkommission bittet um Hinweise

POL-HK: Walsrode: Angriff auf eine Frau im Richard-Fröhlich-Weg - Sonderkommission bittet um Hinweise
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Heidekreis (ots)

24.03.2026 / Angriff auf eine Frau im Richard-Fröhlich-Weg - Sonderkommission bittet um Hinweise

Walsrode: Die Polizeiinspektion Heidekreis ermittelt nach einem Angriff auf eine Frau im Richard-Fröhlich-Weg. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wurde eine Sonderkommission ("Soko Weg") eingerichtet. Die Ermittlerinnen und Ermittler wenden sich mit einer konkretisierten Täterbeschreibung sowie einem erweiterten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Rückblick auf die Tat

Am Samstag, den 07.03.2026, wurde eine 27-jährige Frau am Nachmittag auf dem Richard-Fröhlich-Weg in Walsrode im Bereich der Böhme - nahe der IGS Walsrode und des Bahnhofs - von einem bislang unbekannten Täter schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter dem Opfer zu Fuß und griff es unvermittelt an. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort.

Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter: 18 bis 30 Jahre
   - Größe: ca. 1,75 m bis 1,90 m
   - schlanke Statur, schmale Schultern, im Hüftbereich etwas breiter
   - westeuropäisches/deutsches Erscheinungsbild, helle Haut
   - braune Haare, im Stirnbereich länger, insgesamt ungepflegt 
     wirkend
   - dunkle Kleidung
   - möglicherweise mit Rucksack

Der Täter war zur Tatzeit zu Fuß unterwegs. Es ist jedoch möglich, dass er sich im Nahbereich auch mit einem Fahrrad oder einem anderen Fortbewegungsmittel bewegte. Ebenso kann eine An- und Abreise mit der Bahn nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenaufruf - Wer hat etwas bemerkt?

Die Sonderkommission bittet insbesondere um Hinweise zu folgenden Beobachtungen:

Beobachtungen am Samstag, 07.03.2026 (am Nachmittag/frühen Abend)

   - Wer hat in diesem Zeitraum einen Mann mit blutbehafteter oder 
     verschmutzter Kleidung im Stadtgebiet Walsrode oder in 
     umliegenden Orten gesehen?
   - Wer hat im Bereich des Bahnhofs oder auf den umliegenden Wegen 
     eine Person bemerkt, die der Beschreibung entspricht?

Wahrnehmungen im Tatortumfeld (Richard-Fröhlich-Weg und angrenzende Bereiche)

   - Wem ist eine männliche Person aufgefallen, die andere Personen 
     auffällig ansah, verfolgte, gezielt ansprach oder insgesamt ein 
     ungewöhnliches Verhalten zeigte?

Vorfeld- und Umfeldbeobachtungen

   - Wer hat in den Tagen oder Wochen vor der Tat eine Person 
     bemerkt, die sich wiederholt oder über längere Zeit ohne 
     erkennbaren Anlass im Bereich des Richard-Fröhlich-Weges oder 
     auf vergleichbaren Wegen aufhielt?
   - Wer hat ungewöhnliche oder abgebrochene Annäherungssituationen 
     gegenüber anderen Personen wahrgenommen?
   - Wer hat vergleichbare Situationen oder Auffälligkeiten im 
     Bereich oder an ähnlichen Orten beobachtet?

Verhaltensauffälligkeiten nach der Tat

   - Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter im Verlauf 
     des Geschehens selbst verletzt wurde. Wer kennt eine Person mit 
     entsprechenden, insbesondere frischen Verletzungen (z. B. im 
     Bauch- oder Handbereich)?
   - Wer kennt eine Person, die sich seit dem 07.03.2026 auffällig 
     verändert hat (z.B. Rückzug, Nervosität, ungewöhnliches 
     Verhalten)?
   - Wer hat bemerkt, dass sich jemand auffällig intensiv mit dem 
     Tatgeschehen beschäftigt?
   - Wer kennt Personen, die sich nach dem Tattag ihrer Kleidung 
     entledigt haben?

Hinweise zum Schlüsselbund (siehe Foto)

Die Sonderkommission geht davon aus, dass dieser Schlüsselbund im Zusammenhang mit dem Täter stehen könnte.

   - Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Schlüsselbund machen?
   - Wer besitzt oder besaß einen solchen Schlüssel oder wem ist ein 
     solcher abhandengekommen?

Hinweis an die Bevölkerung

Die Polizeiinspektion Heidekreis führt intensive Ermittlungen durch und bittet die Bevölkerung, aufmerksam zu sein. Es besteht jedoch kein Anlass zur Verunsicherung oder zu eigenen Nachforschungen. Hinweise sollen ausschließlich an die Polizei weitergegeben werden.

Auch vermeintlich unbedeutende Beobachtungen können für die Ermittlungen entscheidend sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Heidekreis, "Soko Weg", unter 05191-93800 oder per E-Mail an hinweis-hk@polizei.niedersachsen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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