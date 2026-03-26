Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: WAL: Brand; SNV: Einbruchsversuch; WAL/FAL: Autodiebstähle; SCHWA: Brand; MUN: Unfall; HAD: Unfall; WAL: Fahrbahnsperrung; SNV: Unfall

Heidekreis (ots)

25.03.2026 / Brand eines Einfamilienhauses

Walsrode: Am Mittwoch wurde kurz vor 10:00 Uhr der Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in der Bomlitzer Straße in Honerdingen gemeldet. Ein Hausbewohner konnte sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig aus dem Gebäude begeben. Personen wurden nicht verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Bomlitzer Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Zentralen Kriminaldienst in Soltau aufgenommen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

25.03.2026 / Einbruchsversuch

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 15:30 Uhr, in ein Wohnhaus im Lönsweg in Schneverdingen einzudringen. Zunächst wurde versucht, die rückwärtig gelegene Hauseingangstür aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte vermutlich an einer vorhandenen Zusatzsicherung. Im weiteren Verlauf machten sich die Täter auch am Garagentor zu schaffen. Auch dieser Versuch blieb erfolglos. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

25.03.2026 / Zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet

Walsrode/Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte im Mohnblumenweg in Walsrode einen unter einem Carport abgestellten schwarzen Audi Q8 (Baujahr 2024) mit HK-Kennzeichen. Das Fahrzeug gehörte einem Anwohner und wurde unbemerkt vom Grundstück entwendet. In derselben Nacht kam es zudem von einem Grundstück in der Beethovenstraße in Bad Fallingbostel zu einem weiteren Fahrzeugdiebstahl. Dort wurde ein schwarzer Mercedes-Benz AMG S 63 (Baujahr 2016), ebenfalls mit HK-Kennzeichen, entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib der Fahrzeuge nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

25.03.3026 / Brand auf Sportplatz - Container zerstört

Schwarmstedt: Am Mittwoch wurde kurz vor 15:30 Uhr auf einem Sportplatz an den örtlich angrenzenden Schulen am Schloonberg ein Feuer festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen setzten hier Unbekannte einen verschlossenen Container für Stabhochsprungmatten in Brand. Durch das Feuer wurde der Container samt Inhalt vollständig zerstört. Zudem wurde die darunter befindliche Tartanbahn beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Brandgeschehen oder zu verdächtigen Personen in Tatortnähe nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

25.03.2026 / E-Scooter-Fahrerin unter Alkoholeinfluss verunfallt

Munster: Eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin stürzte am frühen Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr in der Hindenburgallee alleinbeteiligt mit ihrem E-Scooter. Dabei zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau aus Munster unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,77 Promille an. Der 30-Jährigen wurde anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

25.03.2026 / Unfall mit Einsatzfahrzeug

Hademstorf: Eine 48-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwochmittag die L 190 aus Essel kommend in Richtung Hademstorf und beabsichtigte, nach links in den Esseler Waldweg abzubiegen. Dabei übersah sie einen von hinten herannahenden Notfalltransportwagen, der unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zu einem Brand in Honerdingen war und zum Überholen den linken Fahrstreifen nutzte. Durch den Zusammenstoß wurde die 48-Jährige Autofahrerin leicht verletzt - sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 19-jährige Fahrerin des Notfalltransportwagens wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

25.03.2026 / Stein auf Fahrbahn beschädigt Auto

Walsrode: Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 32-jährige Autofahrerin die K 120 aus Idsingen kommend in Richtung Fulde und kollidierte dabei mit einem auf der Fahrbahn liegenden Stein. In der Folge wurde der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt, wodurch Öl austrat. Die Kreisstraße musste in beide Richtungen bis zur Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis etwa 18:30 Uhr an.

25.03.2026 / Transporter kollidiert mit Baum und flüchtet

Schneverdingen: Der Polizei wurde in der Nacht zu Donnerstag, kurz nach Mitternacht, ein Verkehrsunfall auf dem Gustav-Bosselmann-Ring in Schneverdingen gemeldet. Ein Verkehrsteilnehmer hatte dort kurz zuvor frische Unfallspuren festgestellt. Den Ermittlungen zufolge befuhr ein weißer VW Crafter den Gustav-Bosselmann-Ring in Richtung Rotenburger Straße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kollidierte dort mit mehreren Verkehrszeichen sowie einem Baum. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Transporters wurde am Unfallort aufgefunden. Ermittlungen an der Halteranschrift in Schneverdingen ergaben Hinweise darauf, dass ein 37-jähriger Mann das Fahrzeug zur Unfallzeit genutzt haben könnte und dabei vermutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Unfall dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr ereignet haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193-982500 entgegen.

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