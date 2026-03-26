Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Versuchtes Raubdelikt; Walsrode: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Heidekreis (ots)

26.03.2026 / Versuchtes Raubdelikt

Walsrode: Ein 13-jähriger Junge begab sich am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr in den Kassenbereich des örtlichen Famila-Marktes in der Verdener Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte das Kind eine 49-jährige Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach kurzer Zeit ließ der Junge von der Tat ab und flüchtete ohne Diebesgut. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten den 13-Jährigen noch auf dem Parkplatz des Marktes antreffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seinen Vater übergeben. Nach ersten Erkenntnissen bestehen keine Bezüge zu dem Tatgeschehen im Richard-Fröhlich-Weg vom 07.03.2026.

26.03.2026 / Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Walsrode: Am Donnerstag kam es im Bereich der Walsroder Innenstadt gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Mann angefahren wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 86-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz nach links in die Neue Straße einbiegen und übersah dabei den Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte. Der 73-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden beim Unfallverursacher körperliche Mängel festgestellt. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einem Richter wurde der Führerschein des 86-Jährigen beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell