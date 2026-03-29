Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 29.03.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

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LANDKREIS VERDEN

Polizei sucht Zeugen für einen Geisterfahrer auf der A 27

Verden. Mit dem Schrecken davon kamen einige Autofahrer, die am späten Samstagabend auf der A 27 in Rtg. Bremen unterwegs waren. Um 22:43 Uhr, so mehrere Notrufeingänge bei der Polizei, hatte zwischen Verden-Nord und Langwedel ein dunkler Pkw einfach gewendet und war dann entgegen des Verkehrs nach Verden zurückgefahren, wo sich seine Spur verliert. Glücklicherweise kam durch den Geisterfahrer niemand zu Schaden, obwohl es zu brenzlichen Situationen im Gegenverkehr kam. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, Kennzeichen oder sogar Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04232/94590 bei der Autobahnwache Langwedel zu melden.

Nach Unfallflucht Geschädigter gesucht

Achim. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht den Inhaber eines geschädigten Fahrzeuges, welches am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz der Sparkassenfiliale an der Ueser Kreuzung abgestellt war. In der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr hatte ein 46jähriger Achimer mit seinem grauen Skoda rückwärts ausgeparkt und den bisher unbekannten Pkw beschädigt. Zunächst entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Als er Stunden später zurückkam, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Geschädigte oder Zeugen melden sich bitte unter Tel. 04202/9960 bei der Polizei Achim.

Polizeikontrolle eskaliert

Achim. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, wollten Beamte der Diensthundführergruppe Verden auf dem Bahnhofsvorplatz in Achim einen Pkw kontrollieren, weil dieser ihnen ohne Licht entgegengekommen war und beim Fahren Bordsteine touchiert hatte. Der 39jährige Fahrer aus Achim hatte zunächst auch nicht die Haltesignale der Polizei beachtet und fiel, als er kontrolliert wurde, durch starken Atemalkoholgeruch auf. Bei den ersten Überprüfungen vor Ort stellte sich der Mann absichtlich ungeschickt an, um die Kontrolle hinauszuzögern oder sich ihr ganz zu entziehen. Als er dies versuchte, wurde er von den Polizisten zu Boden gebracht und leistete heftig Widerstand, bis weitere Kräfte vor Ort waren. Zudem mussten seine Mitinsassen aus dem Fahrzeug mit Diensthunden abgehalten werden, dem Mann Hilfe zu leisten. Für eine Blutprobe wurde der angetrunkene Mann zur Aller-Weser-Klinik nach Verden gebracht. Dort wollte er dann die Notaufnahme nicht verlassen, und da er dem Verweis der Beamten nicht Folge leistete, erfolgte eine Ingewahrsamnahme in die Ausnüchterungszelle. Im Endeffekt erbrachte ihm die Aktion Strafanzeigen wegen Trunkenheit, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung und er musste seinen Führerschein abgeben.

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