Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Einfamilienhaus++Auffahrunfall auf der A1++Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus++Schmuck bei Einbruch gestohlen++Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Fahrzeug flüchtet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Blender. In der Zeit von Sonntag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 14 Uhr, kam es in der Straße Up de Zaasterwisch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie diversen Schmuck und flüchteten mit dem Diebesgut unerkannt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Auffahrunfall auf der A1+ Achim/A1. Auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf auf der A1 in Richtung Hamburg stießen am Mittwochmorgen zwei Pkw zusammen. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Smart wollte auf die A1 auffahren, muss nach ersten Informationen aufgrund von technischen Problemen jedoch wieder abbremsen. Ein nachfolgender 33 Jahre alter Fahrer eines Seat bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Smart auf. Dabei verletzte sich der 33-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus+ Schwanewede. Am Dienstag, zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, kam es in der Danziger Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Danziger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter die Wohnungstür. Ob sie etwas entwendeten, ist noch unklar. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 mitgeteilt werden.

+Schmuck bei Einbruch gestohlen+ Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch, in der Zeit von 10.40 Uhr bis 14.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Heidkrug ein. Die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang in das Einfamilienhaus, durchsuchten dieses und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Fahrzeug flüchtet+ Lilienthal. Am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, kam es in der Lilienthaler Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte und sich verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine bislang unbekannte beteiligte Person ein Vorfahrtszeichen, als diese aus der Straße Beim neuen Damm kam und mit einem BMW nach links abbog. Dadurch musste ein von links kommender 58-jähriger Fahrer eines Mini eine Vollbremsung machen. Ein nachfolgender 49-jähriger Motorradfahrer musste ebenfalls stark bremsen, rutschte jedoch mit seinem Motorrad weg und verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Personen, die Hinweise zu dem beteiligten unbekannten dunklen BMW haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

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