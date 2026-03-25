Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Korrektur zur heutigen Pressemeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten+

Landkreis Verden (ots)

Korrektur zur Meldung Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, da der Unfallort falsch benannt wurde. Nachfolgend die korrekte Meldung:

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Langwedel/A27. Auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode, zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord, kam es am späten Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines Dacia gegen 22.45 Uhr auf den Seat einer 67 Jahre alten Fahrerin auf. Der Seat geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Ein 23 Jahre alter Beifahrer aus dem Dacia erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Fahrerin und der Fahrer wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung musste die A27 zeitweise voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

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