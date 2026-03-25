Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden, Osterholz & Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Reifen zerstochen und Geschädigten bedroht+ Verden. Am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, beschädigten nach ersten Erkenntnissen vier bislang unbekannte Täter in der Salzstraße einen abgestellten Mercedes. Als der Fahrzeugbesitzer die Täter bemerkte, verfolgte er sie und konnte einen der Männer kurzzeitig stoppen. Dieser bedrohte daraufhin den Mann und alle Täter konnten schließlich unerkannt in der Richtung der Carl-Hesse-Straße flüchten. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Kraftstoff entwendet+ Verden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Lindhooper Straße zu zwei Kraftstoffdiebstählen aus Lkw. Beide Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz im Ortsteil Borstel abgestellt. Die Täter entwendeten mehrere hundert Liter Kraftstoff und flüchteten anschließend unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bei der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Pkw gerät in Vollbrand+ Oyten. Am Dienstagvormittag geriet in der Straße Brammer ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und brannte im Verlauf vollständig aus. Gegen 10.50 Uhr bemerkte der Fahrzeugbesitzer den in Vollbrand stehenden Transporter und informierte die Feuerwehr. Kurz zuvor hatte er versucht, den Transporter zu starten, bemerkte dabei aber ein Leistungsproblem. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

+Eine Person bei Auffahrunfall verletzt+ Verden. Bei einem Auffahrunfall auf der Straße Johanniswall wurde am Dienstagvormittag eine Beteiligte leicht verletzt. Beim Verlassen des Parkplatzes ordnete sich eine 57-jährige Ford-Fahrerin auf dem Rechtsabbiegerstreifen in Richtung Johanniswall ein und hielt an. Ein nachfolgender 70-jähriger VW-Fahrer bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Die 57-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

+Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten+ Langwedel/A27. Auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode, zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel, kam es am späten Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines Dacia gegen 22.45 Uhr auf den Seat einer 67 Jahre alten Fahrerin auf. Der Seat geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Ein 23 Jahre alter Beifahrer aus dem Dacia erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Fahrerin und der Fahrer wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung musste die A27 zeitweise voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Bargeld bei Einbruch entwendet+ Ritterhude. In der Zeit von Donnerstag, dem 19.03., bis Dienstag, dem 24.03., brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Deltastraße ein. Die Täter beschädigten eine Terrassentür und verschafften sich darüber Zugang in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten schließlich Bargeld. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver+ Lilienthal. Eine 81-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr am Dienstagnachmittag die Moorhauser Landstraße in Richtung Klostermoor Straße und wollte nach rechts in die Straße Am Saatmoor abbiegen. Dabei übersah sie einen auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden 40-jährigen Radfahrer. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Radfahrer aus, kam dabei jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS WALSRODE

+Transporter kollidieren+ Walsrode/A27. Auf der A27 in Richtung Bremen, in Höhe des Parkplatzes Hamwiede, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Transportern. Ein 23-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Transporter den Überholfahrstreifen. Ersten Informationen zufolge drückte eine Windböe den Mercedes auf den Hauptfahrstreifen, wo er mit dem dort fahrenden Transporter eines 30-Jährigen kollidierte. Ein 27-jähriger Mitfahrer des 23-Jährigen wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 28.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell