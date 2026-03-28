Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 28.03.2026

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++Taschendiebstahl im Supermarkt++

Achim. Am Freitagvormittag wurde einer älteren Frau aus Achim beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Embser Landstraße das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

++Diebstahl an Kirche++

Ottersberg. Vermutlich in der Nacht zu Freitag wurden von bislang unbekannten Tätern mehrere Fall- und Standrohre der Kirche im "Alten Weg" demontiert und entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 zu melden.

++Ohne Führerschein unterwegs++

Achim. Am Freitagabend wurde eine 28-jährige Pkw-Fahrerin in der Embser Landstraße durch Beamte der Polizei Achim kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass sie zwar im Besitz eines britischen Führescheins war, diesen nach ihrem Umzug in die EU jedoch nicht hatte umschreiben lassen. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

++Unfall mit zwei Leichtverletzten++

Emtinghausen. Am Freitagnachmittag beabsichtigte ein 63-jähriger Mann aus Eydelstedt von der Syker Straße nach rechts in die Bremer Straße in Richtung Riede abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 62-jährigen Mann aus Riede, der die Bremer Straße in Richtung Riede befuhr. Durch den Unfall wurden beide Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Schaden an den beteiligten Pkw wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Da zunächst deutlich mehr Verletzte gemeldet wurden, rückten die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot aus. Diese konnten glücklicherweise teilweise noch auf der Anfahrt wieder abbestellt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw musste der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden voll-, bzw. teilweise gesperrt werden.

++Falsche Kennzeichen dafür richtige Probleme++

Oyten. Am Freitagmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 44 Jahre alten Fahrer eines Jaguars auf der A1 in Fahrtrichtung Münster. Grund für die Kontrolle war zunächst, dass an den Kennzeichen die Zulassungsplaketten fehlten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu dem genutzten Fahrzeug gehörten. Bei der Angabe seiner Personalien wurde schließlich festgestellt, dass der Fahrer es hier auch nicht so ganz genau nahm und das nicht ohne Grund: er wurde per Haftbefehl gesucht. Seine Fahrt endete also in der Justizvollzuganstalt. Ihm drohen nun mehrere Strafverfahren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

-es gibt keine presserelevanten Sachverhalte aus dem Landkreis Osterholz -

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell