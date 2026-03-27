Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ohne Führerschein, dafür unter Einfluss++Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw++Schmuck und Bargeld gestohlen++Einbrecher bei Tat gestellt++Fußgängerin angefahren+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Ohne Führerschein, dafür unter Einfluss+ Verden. Am Donnerstag, gegen 20.20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen VW in der Bremer Straße. Bei der Überprüfung des 43-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,07 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw+ Verden. Am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, kam es auf der Groß Hutberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wartete der 17-jährige Fahrradfahrer auf einer Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte, um einem vorbeifahrenden Lkw die Vorfahrt zu gewähren. Als er anschließend losfuhr, übersah er den VW einer 49-Jährigen, die unmittelbar hinter dem Lkw fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leichte Verletzungen erlitt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schmuck und Bargeld gestohlen+ Ritterhude. Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Straße An Heumanns Busch ein. Zwischen 16.40 Uhr und 18 Uhr öffneten die Täter eine Hintertür des Hauses und gelangten in die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Einbrecher bei Tat gestellt+ Osterholz-Scharmbeck. In der Schillerstraße konnten am Donnerstagabend zwei Männer bei einem Einbruch gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 18.40 Uhr hatten Nachbarn verdächtige Personen auf dem Grundstück und in dem Haus gesehen und umgehend die Polizei verständigt. Die alarmierten Einsatzkräfte umstellten das Haus, während sich die Personen noch im Inneren befanden. Die beiden Männer im Alter von 23 und 40 Jahren wurden in der Folge von den Einsatzkräften gestellt und schließlich vorläufig festgenommen. Es wird nun wegen Einbruchdiebstahls gegen die beiden Beschuldigten ermittelt. Ob die Männer im Zusammenhang mit weiteren Taten stehen, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

+Fußgängerin angefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen kam es gegen 05.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Ritterhuder Straße zur Straße Am Hohenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 22-jähriger Mercedesfahrer nach rechts ab und übersah dabei eine 45-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, die Fahrbahn zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau schwer verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigem Stand nicht.

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