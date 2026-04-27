Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Flüchtender Rollerfahrer verunfallt und leicht verletzt - Polizei sucht zwei Zeugen

Brakel (ots)

Letzte Woche wurde bereits über einen Verkehrsunfall am Samstag, 18. April, gegen 15:00 Uhr in Brakel berichtet. Ein 20-jähriger Rollerfahrer wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen und stürzte im Bereich Galgensteig. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Höxter nun zwei bislang unbekannte männliche Zeugen. Diese wurden kurz vor dem Unfall sowohl von dem flüchtenden Rollerfahrer als auch von dem Streifenwagen überholt und könnten wichtige Hinweise zum Fahrverhalten geben. Die beiden Männer werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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