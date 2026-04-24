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POL-HX: Pkw übersehen - Zwei Personen leicht verletzt

POL-HX: Pkw übersehen - Zwei Personen leicht verletzt
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Marienmünster (ots)

Am Donnerstag, 23. April, kam es gegen 12:45 Uhr auf der L755 bei Marienmünster zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 63-jähriger Mann aus Marienmünster befuhr mit einem Mercedes die L755 aus Richtung Bredenborn und beabsichtigte, nach links auf die K5 abzubiegen. Zur gleichen Zeit war eine 53-jährige Frau aus Bad Driburg mit einem Volkswagen Polo in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer erlitten dabei leichte Verletzungen. Die 53-jährige Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt./rek

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Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
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37671 Höxter

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E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
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Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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