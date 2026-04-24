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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kind auf Fahrrad angefahren - Polizei sucht Unfallfahrer und Zeugen

Steinheim (ots)

Am Donnerstag, 23. April, kam es auf der Hospitalstraße in Steinheim, in Höhe der dortigen Grundschule, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 10-jähriges Mädchen aus Steinheim mit seinem Fahrrad die Hospitalstraße in Fahrtrichtung Billerbecker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Pkw. Infolge der Kollision stürzte das Kind. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw hielt zunächst an, stieg aus und kümmerte sich um das gestürzte Mädchen. Nachdem dieses angab, nicht verletzt zu sein, entfernte sich die bislang unbekannte Person wieder von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf klagte das Kind über Schmerzen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Fahrzeugführer beziehungsweise die Fahrzeugführerin sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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