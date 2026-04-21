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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrug bei Handyverkauf - Polizei warnt vor Trickdiebstahl

Warburg (ots)

Über ein Online-Kleinanzeigenportal wurde ein hochwertiges Smartphone zum Verkauf angeboten. Dabei kam es zu einem Trickdiebstahl durch bislang unbekannte Täter. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise und warnt vor dieser Betrugsmasche. Nach bisherigen Erkenntnissen bot der Geschädigte in Warburg ein neues, originalverpacktes Smartphone zum Verkauf an. Ein Kaufinteressent meldete sich und vereinbarte eine persönliche Abholung. Am Mittwoch, 1. April, gegen 21:15 Uhr erschienen zwei männliche Personen an der Wohnanschrift des Verkäufers. Die Männer begutachteten das Gerät und übergaben anschließend Bargeld mit der Aufforderung, dieses nachzuzählen. Währenddessen stellte der Verkäufer fest, dass ein Teil des Geldes fehlte. Die beiden Tatverdächtigen gaben an, den restlichen Betrag holen zu wollen. Offenbar nutzten die Täter diesen Moment der Ablenkung, um die Originalverpackung samt Inhalt unbemerkt gegen ein anderes Gerät mit abweichender Seriennummer auszutauschen. Der Betrug wurde erst etwa eine Stunde später bemerkt. Die beiden Tatverdächtigen werden vom Geschädigten lediglich vage beschrieben. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden.

Präventionstipp der Polizei:

Seien Sie bei Verkaufsgeschäften mit hochpreisigen Gegenständen besonders vorsichtig. Lassen Sie sich nicht ablenken und bestehen Sie auf vollständige Bezahlung, bevor Sie die Ware übergeben. Führen Sie Übergaben möglichst an sicheren Orten durch und ziehen Sie im Zweifel eine weitere Person hinzu./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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