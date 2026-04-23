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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Feuer in Obdachlosenunterkunft: Polizei ermittelt zu Brandstiftung

POL-HX: Feuer in Obdachlosenunterkunft: Polizei ermittelt zu Brandstiftung
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Beverungen (ots)

Nach dem Brand einer Obdachlosenunterkunft in Beverungen hat die Polizei Ermittlungen in Richtung vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Ein politischer oder fremdenfeindlicher Hintergrund wird nach aktuellem Ermittlungsstand allerdings nicht angenommen.

Am Mittwoch, 22. April, war der Brand in der Straße "Bahnhof" gegen 16 Uhr entdeckt worden. Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude auf. Die Feuerwehr bekämpfte in einem Großeinsatz den Brand, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Gebäude weitgehend zerstört und das angrenzende Nachbargebäude ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im Rahmen der Brandbekämpfung mussten in der Nacht Teile des Gebäudes eingerissen werden, um verbliebene Glutnester löschen zu können. Der Sachschaden geht in einen hohen fünfstelligen Bereich.

Brandermittler der Polizei Höxter konnten am Folgetag die Brandstelle untersuchen. Nach erster Einschätzung wird davon ausgegangen, dass vor dem Gebäude gelagertes Mobiliar absichtlich in Brand gesetzt wurde und die Flammen dann auf das Gebäude übergegriffen haben. Die Brandstelle wurde inzwischen freigegeben, die Ermittlungen dauern aber weiter an.

Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die zur Zeit der Brandentstehung ein oder mehrere Personen im Umfeld des Gebäudes beobachtet haben, die sich dort aufhielten oder von dort geflüchtet sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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