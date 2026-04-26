POL-HX: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der B 252
Brakel (ots)
33034 Brakel, B 252,
Samstag, 25.04.2026, 18:24 Uhr
Zur Unfallzeit befuhr eine 67-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Mazda die B252 in Richtung Brakel. Bei dem Versuch von der B252 in Höhe der Abfahrt Bellersen nach links abzubiegen, stieß sie mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai zusammen. Der Pkw der 67-jährigen Fahrzeugführerin wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei. In dem Pkw Hyundai, welcher mit vier Personen besetzt war, wurden drei Personen verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erhebliche Sachschaden. Sie wurde von Abschleppunternehmen geborgen. Die B252 musste zur Bearbeitung des Einsatzes durch die örtliche Feuerwehr und Polizei für kurze Zeit voll gesperrt werden.
/Ar.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271 962 1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell