Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der B 252

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Brakel (ots)

33034 Brakel, B 252,

Samstag, 25.04.2026, 18:24 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr eine 67-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Mazda die B252 in Richtung Brakel. Bei dem Versuch von der B252 in Höhe der Abfahrt Bellersen nach links abzubiegen, stieß sie mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai zusammen. Der Pkw der 67-jährigen Fahrzeugführerin wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei. In dem Pkw Hyundai, welcher mit vier Personen besetzt war, wurden drei Personen verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erhebliche Sachschaden. Sie wurde von Abschleppunternehmen geborgen. Die B252 musste zur Bearbeitung des Einsatzes durch die örtliche Feuerwehr und Polizei für kurze Zeit voll gesperrt werden.

/Ar.

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