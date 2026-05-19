POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Fußgängerin angefahren und leichtverletzt (18.05.2026)
Oberndorf am Neckar (ots)
Beim Einparken hat am Montagmorgen eine Autofahrerin auf einem Parkplatz eine Fußgängerin angefahren und sie dabei verletzt. Gegen 9:15 Uhr, stieß die 55-jährige Fiat-Fahrerin mit der auf dem Parkplatz an der Straße "An der Hochbrücke" querenden 31-Jährigen zusammen. Durch die Kollision verletzte sich die junge Dame leicht und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
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