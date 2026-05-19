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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Fußgängerin angefahren und leichtverletzt (18.05.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Beim Einparken hat am Montagmorgen eine Autofahrerin auf einem Parkplatz eine Fußgängerin angefahren und sie dabei verletzt. Gegen 9:15 Uhr, stieß die 55-jährige Fiat-Fahrerin mit der auf dem Parkplatz an der Straße "An der Hochbrücke" querenden 31-Jährigen zusammen. Durch die Kollision verletzte sich die junge Dame leicht und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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