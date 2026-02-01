Feuerwehr Moers

FW Moers: Massive Rauchentwicklung in Tiefgarage - Feuerwehr im Großeinsatz

Moers (ots)

Am Samstag (31.01.26) wurde die Feuerwehr Moers um 17:15 Uhr zu einem Brandeinsatz in einer Tiefgarage im Bereich eines Wohnkomplexes an der Kronprinzenstraße gerufen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und der baulichen Besonderheiten des Objekts war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus dem Einfahrtsbereich einer Tiefgarage, die unter insgesamt fünf Wohngebäuden verläuft. Unmittelbar im Gefahrenbereich befand sich eine Person, die bereits Rauchgase eingeatmet hatte. Sie wurde umgehend vom Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz drangen gleichzeitig von verschiedenen Seiten in die Tiefgarage vor. Durch den kombinierten Einsatz von mehreren Strahlrohren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Schwerpunkt des Einsatzes lag auf der Entrauchung der betroffenen Bereiche. Hierzu wurden mehrere Hochleistungslüfter eingesetzt, um den giftigen Brandrauch gezielt von den Wohngebäuden fernzuhalten. Insgesamt waren sieben Atemschutztrupps im Innenangriff gefordert.

Nach rund vier Stunden konnte die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben werden. Eine spätere Nachkontrolle durch die Feuerwehr verlief ohne weitere Feststellungen. Die Tiefgarage selbst, sowie 20 darin abgestellte Fahrzeuge, wurden durch den Brandrauch teils schwer beschädigt.

Im Einsatz waren die Hauptwache, sowie die Einheiten Scherpenberg und Stadtmitte/Asberg der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr derzeit keine Angaben machen.

