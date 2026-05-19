Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und gerät in Brand (19.05.2026)

Engen, A81 (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen ist in der Nacht auf Dienstag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und infolge dessen in Brand geraten. Kurz vor 1 Uhr kam ein 21-Jähriger mit einem Seat nach rechts von der Straße ab und prallte dort in die Böschung. Der junge Mann blieb vermutlich unverletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch die Kollision fing der Kleinwagen an zu brennen, konnte aber durch Ersthelfer mittels Pulverlöscher gelöscht werden.

Aufgrund des zunächst nicht klaren Ausmaßes war neben zwei Rettungswägen und einem Notarzt auch die Feuerwehr Geisingen mit vier Fahrzeugen und insgesamt 24 Kräften vor Ort.

Die Höhe des an dem Seat entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell