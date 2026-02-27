Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Weingarten

Verkehrspolizei ahndet Gurt- und Handyverstöße

Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg haben am Donnerstagvormittag im Stadtgebiet von Ravensburg und Weingarten Gurt- und Handyverstöße geahndet. Insgesamt 18 Verkehrsteilnehmende waren während der Fahrt nicht angegurtet, zwei Verkehrsteilnehmende nutzen verbotenerweise ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Die Betroffenen wurden bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Ravensburg / Wernsreute

Geschwindigkeitsmessungen

Auf der B 33 zwischen Bavendorf und Wernsreute haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Donnerstagvormittag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und rund zwei Dutzend Überschreitungen der vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h geahndet. Während gleich mehrere Pkw-Lenker trotz der Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Streckenabschnitt mit etwa 100 km/h unterwegs waren, zeigte das Messgerät bei einem 18 Jahre alten Autofahrer 129 km/h an. Auf die Betroffenen kommt ein Bußgeld zu.

Altshausen

Verkehrskontrolle

Eine Blutprobe in einem Krankenhaus musste in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 23-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle abgeben. Beamte des Polizeireviers Ravensburg hatten den Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein Alkoholvortest blieb unter dem gesetzlichen Grenzwert, dafür schlug ein Drogenvortest bei dem Mann auf Cannabis und Kokain an. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den Fahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

Bad Waldsee

Geparkten Pkw gestreift - Fahrer alkoholisiert

Ein Unfall im Drosselweg hat für einen 47-Jährigen eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Folge. Der Autofahrer hatte gegen 21.45 Uhr mit seinem VW einen geparkten Pkw gestreift. Bei der folgenden Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich schnell heraus, dass der 47-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholvortest zeigte deutlich über 1,1 Promille an, sodass für den Unfallverursacher die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus folgte. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall Sachschaden von schätzungsweise rund 4.000 Euro. Der 47-Jährige zeigte sich einsichtig und musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.

Wilhelmsdorf

Alkoholisierter pöbelt auf Parkplatz und leistet Widerstand

Ein alkoholisierter 38-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Welfenstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann hatte in betrunkenem Zustand Kunden und Passanten angepöbelt. Als eine Polizeistreife den 38-Jährigen kontrollierte, zeigte sich dieser hochaggressiv, schrie die Beamten an und beleidigte sie. Er wurde aufgrund seiner Verfassung schließlich in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 38-Jährige Widerstand, weshalb nun auch strafrechtlich gegen ihn ermittelt wird.

Amtzell

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach Überholmanöver

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen einen 92 Jahre alten Autofahrer. Der Senior soll nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der B 32 zwischen Wangen und Amtzell an einer schlecht einsehbaren Rechtskurve samt durchgezogener Mittellinie zum Überholen eines Lkw angesetzt haben. Zwei Entgegenkommende, der Fahrer eines VW ID-BUZZ und der Fahrer eines VW Touran, mussten in eine angrenzende Wiese ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Den Lkw und einen entgegenkommenden Mercedes streifte der 92-jährige BMW-Fahrer. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Insgesamt dürfte Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden sein. Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu nahmen den Unfall auf und stellten den Führerschein des Überholenden noch vor Ort sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell