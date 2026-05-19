Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 41-jährige Autofahrerin fährt mit Zapfpistole los (18.05.2026)

Rottweil (ots)

Ein "Tankunfall" der besonderen Art hat sich am Montagabend an einer Tankstelle am Berner Feld ereignet.

Eine 41-jährige Frau betankte gegen 20:30 Uhr ihren VW, vergaß jedoch vor dem Losfahren, die Zapfpistole aus dem Tank zu nehmen. Beim Anfahren riss sie die Pistole samt Schlauch aus der Tanksäule, sodass die Weiterfahrt der Frau endete, bevor sie begonnen hatte.

Nachdem die 41-Jährige ihr Missgeschick bemerkt hatte, nahm sie sofort Kontakt mit dem Mitarbeiter der Tankstelle auf und kümmerte sich um die Schadensregulierung.

Der entstandene Schaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

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