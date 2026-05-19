Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Angler macht "großen Fang" (17.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Einen "großen Fang" hat ein Angler am Sonntagnachmittag an der Donau gemacht.

Der 28-jährige Mann zog gegen 16 Uhr im Bereich der Straße "Am Lokschuppen" ein Fahrrad aus dem Fluss und meldete seinen ungewöhnlichen Fang der örtlichen Polizei. Die Beamten stellten das schwarz-rote Rennrad der Marke "Haibike" zunächst sicher.

Die anschließenden Ermittlungen führten bislang nicht zum rechtmäßigen Besitzer. Dieser kann sich mit einem Besitznachweis beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, oder beim Bürgerbüro der Stadt Tuttlingen melden.

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